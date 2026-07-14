В Иране сообщили об ударе США по острову Кешм

На иранском острове Кешм в Персидском заливе и Ормузском проливе произошли взрывы, предположительно, из-за атак американской армии.

Об этом 14 июля сообщило агентство Fars.



«Около 18.45 были слышны звуки нескольких взрывов на острове Кешм», — написало Fars в Telegram-канале.



В свою очередь, телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника отметил, что США проводят новую серию атак по Ирану. Согласно данным источника, удары продолжаются уже в течение нескольких часов.