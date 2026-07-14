Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд национальной команды по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира.

Историческое достижение было зафиксировано в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании. Эта встреча стала для форварда 21-й на мировых первенствах, благодаря чему он превзошел бывшего капитана и вратаря французской сборной Уго Льориса.

Франция вышла в полуфинал, победив Марокко со счетом 2:0, тогда как Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.

Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.