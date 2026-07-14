 Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

First News Media23:39 - 14 / 07 / 2026
Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд национальной команды по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира.

Историческое достижение было зафиксировано в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании. Эта встреча стала для форварда 21-й на мировых первенствах, благодаря чему он превзошел бывшего капитана и вратаря французской сборной Уго Льориса.

Франция вышла в полуфинал, победив Марокко со счетом 2:0, тогда как Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.

Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Поделиться:
452

Актуально

Xроника

В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь ...

Спорт

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Общество

Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении - ФОТО

Мнение

Офшорный триумвират: как Карапетян, Окампо и Боррель выстраивали ...

Спорт

Испания обыграла Францию и спустя 16 лет вышла в финал ЧМ-2026

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские паратаэквондисты возглавляют мировой рейтинг

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Эльхан Мамедов заявил, что ЧМ-2026 оставит долгосрочное наследие, подтверждая видение Джанни Инфантино

Новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуш

Экс-футболист «Реала» возглавил «Сумгаит»

Последние новости

Испания обыграла Францию и спустя 16 лет вышла в финал ЧМ-2026

Сегодня, 01:04

«Мы с мужем - люди с разными взглядами и мышлением»: Жена Талеха Юзбекова высказалась о скандале вокруг его рекламы - ФОТО

Сегодня, 00:20

МИД Азербайджана сделал заявление об атаке на судно с гражданами республики

Сегодня, 00:04

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Сегодня, 00:00

Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

14 / 07 / 2026, 23:45

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

14 / 07 / 2026, 23:39

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

14 / 07 / 2026, 23:26

В Иране сообщили об ударе США по острову Кешм

14 / 07 / 2026, 23:20

КСИР атаковал американскую базу в Бахрейне

14 / 07 / 2026, 23:00

Мировая пресса продолжает освещать выступление Президента Азербайджана на IV Шушинском форуме

14 / 07 / 2026, 22:40

Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО

14 / 07 / 2026, 22:07

Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

14 / 07 / 2026, 22:00

Достигнуто согласие об экстрадиции в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске - ОБНОВЛЕНО

14 / 07 / 2026, 21:20

В Гяндже произошло массовое отравление на поминках

14 / 07 / 2026, 21:05

В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Словакии

14 / 07 / 2026, 20:53

Трамп: США введут полную блокаду против иранских судов

14 / 07 / 2026, 20:40

В Баку столкнулись пассажирские автобусы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 07 / 2026, 20:20

Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении - ФОТО

14 / 07 / 2026, 20:00

В бакинском поселке море окрасилось в коричневый цвет - ВИДЕО

14 / 07 / 2026, 19:45

Министры внутренних дел Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству

14 / 07 / 2026, 19:15
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00