Иран поддержит любое решение ХАМАС в переговорах с Израилем

Иран готов согласиться с любым решением палестинского движения ХАМАС на переговорах с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с главой политбюро движения Халилем аль-Хайей, передает агентство IRNA.

«Иран поддержит любые инициативы и решения, которые примут палестинские лидеры на переговорах», — сказал президент.

Пезешкиан добавил, что одной из ключевых задач внешней политики Ирана остается решение палестинского вопроса.

В июле источник в ХАМАС сообщил Reuters, что в проекте соглашения по сектору Газа тяжелое вооружение будет храниться и находиться под контролем только палестинской администрации, и это оружие не может быть передано Израилю. Кроме того, ХАМАС требует от Израиля прекратить нападения на Газу и вывести свои войска. Отмечается, что израильская сторона «очень скептически» относилась к этому плану. Также возникли вопросы о том, сколько времени займет этот процесс.