Турция, Израиль, Палестина и «красные линии» Азербайджана: дипломатическая формула Баку в заявлениях Хикмета Гаджиева

На фоне продолжающихся дискуссий о новой архитектуре глобальной безопасности Баку все более четко обозначает собственные внешнеполитические принципы. Они находят отражение как в практической дипломатии страны, так и в публичных заявлениях ее официальных лиц.

Именно в этом контексте следует рассматривать недавние заявления помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева ведущим турецким медиа, в которых были обозначены как приоритеты, так и «красные линии» Баку - от мирного процесса с Арменией до отношений с Турцией, Израилем, а также позиции по Ирану и Палестине.

Закономерно, что разговор начался с освобожденных территорий Азербайджана - темы, вокруг которой и была организована встреча «География мира - Карабах: восстановление, стабильность и региональное сотрудничество на Южном Кавказе», проведенная Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция - Азербайджан (TADİV) совместно с Ассоциацией межкультурных сетей. Именно развитие Карабаха и Восточного Зангезура, их полноценная интеграция в региональные процессы и обеспечение долгосрочной стабильности сегодня остаются одними из важнейших направлений политики Азербайджана.

Карабахский рай

Говоря о возрождении освобожденных земель, Хикмет Гаджиев подчеркнул масштабы реализуемых работ. «Сегодня в Карабахе мы отстраиваем с нуля 9 городов и 300 сел. То есть создаются новые города, новые поселки и новые села», - отметил он.

Помощник президента также обратил внимание на темпы развития инфраструктуры. За короткий срок в регионе были построены тысячи километров автомобильных дорог, мосты и тоннели. Около 60 тысяч человек уже вернулись к мирной жизни, живут, работают и учатся на освобожденных землях.

«Мы создаем райские условия в Карабахе, с его райской природой», - подчеркнул он.

Главная проблема

Но есть и проблемы, одна из наиболее болезненных - минная опасность. Здесь сделаем небольшое отступление: по данным МИД Азербайджана, с момента окончания 44-дневной Отечественной войны общее число азербайджанцев, ставших жертвами минного загрязнения со стороны Армении, достигло 433 человек.

«Армяне предоставили нам карты минных полей, но это тоже не помогло. С 1990-х годов по настоящее время более 3 тысяч наших соотечественников стали жертвами мин. Даже в 2020 году эти минные ловушки по-прежнему существовали. И чаще всего жертвами становились дети», - сказал Хикмет Гаджиев.

Несмотря на это, благодаря продолжающимся работам по гуманитарному разминированию - проводимым преимущественно за счет собственных ресурсов Азербайджана - процесс возвращения жителей в освобожденные города и села постепенно расширяется.

«В Карабахе мы пытаемся стереть следы оккупации. В настоящее время 13 процентов нашей страны усыпано армянскими минами. Мы потратили миллионы долларов, и похоже, что эта борьба затянется еще на долгие годы. За армянскую оккупацию 1993 года в Карабахе мы заплатили высокую цену. Однако мы говорим: "Война окончена, настало время мира", и прилагаем все усилия для достижения этого мира», - заявил Хикмет Гаджиев.

Мирный процесс

Если восстановление освобожденных земель остается одним из главных внутренних приоритетов Азербайджана, то параллельно Баку продолжает продвигать свою повестку по мирному процессу с Арменией. Окончательное закрепление мира Азербайджан связывает с устранением политических и правовых препятствий, сохраняющихся в отношениях с Ереваном.

Комментируя перспективы подписания мирного соглашения, Хикмет Гаджиев подробно остановился на условиях, которые Баку считает необходимыми для его окончательного заключения. Речь идет об устранении из Конституции Армении статьи, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

По словам помощника президента, в регионе уже де-факто установлен мир. После исключения территориальных претензий из Основного закона Армении Азербайджан не видит препятствий для окончательного подписания мирного договора, подчеркнул Хикмет Гаджиев. Причем поступающие в этой связи сигналы показывают, что процесс принятия новой Конституции в Армении уже начинается и, возможно, будет общенародный референдум.

По словам Хикмета Гаджиева, мирный процесс состоит не только из заявлений на бумаге - Азербайджан подтвердил свою приверженность миру практическими шагами. «В настоящее время на Южном Кавказе царит мир. Если бы армяно-азербайджанская война продолжалась, искры конфликтов, происходящих у наших соседей, могли бы перекинуться и на наш регион», - сказал он.

Комментируя динамику переговоров, Гаджиев отметил, что благодаря инициативе Азербайджана к ключевым договоренностям удалось прийти в рекордные сроки - в период с 2023 по 2025 год: «В Брюсселе и других европейских столицах любят говорить о мире. Но давайте вспомним историю: Франция и Германия подписали Елисейский договор только в 1963 году - спустя 18 лет после окончания Второй мировой войны. Мы же пришли к мирному соглашению всего за два года, продемонстрировав искренний настрой на мир, несмотря на тяжелое наследие прошлого».

Помощник президента также положительно оценил принятие нынешними властями Армении концепции «реальной Армении» в качестве основного подхода: «Мы понимаем, что армянская сторона также приняла новую геополитическую реальность и формирует свою политику в этом направлении. Они осознали, что проводившаяся на протяжении многих лет оккупационная политика держала их самих в положении заложников, и осознали ошибочность этого пути. Теперь Армения признает, насколько важны отношения с Азербайджаном и Турцией для ее собственного развития», - отметил Гаджиев.

«После принятия Арменией новой Конституции никаких юридических или политических препятствий для подписания договора не останется. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Еревана. Наша цель - параллельно и эффективно довести до финала как азербайджано-армянский, так и турецко-армянский процессы нормализации».

Стратегические коридоры

Еще одно важное направление, которое Баку рассматривает как один из ключевых факторов экономической интеграции и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, - развитие региональных транспортных коммуникаций.

Оценивая перспективы реализации проекта Зангезурского коридора, Хикмет Гаджиев заявил, что его открытие является частью новой геополитической реальности и отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении: «Потому что Армения также понимает, что наличие транзитных возможностей в регионе важно для ее собственного развития».

По его словам, месседжи, поступающие из Армении и США, свидетельствуют о завершении проектно-изыскательских работ. Строительные работы по проекту TRIPP, охватывающему 42-километровый участок дороги на территории Армении, как ожидается, начнутся уже в текущем году: «По информации, полученной от американской стороны, технико-экономическое обоснование проекта будет полностью завершено уже этим летом, после чего начнется фаза активного строительства».

В то же время на азербайджанской стороне на завершающем этапе строительства находится двухполосная автомобильная дорога от Баку до Зангилана, практически готова и железнодорожная линия. Реконструкция железнодорожной инфраструктуры продолжается также в Нахчыване.

Со своей стороны, свою железнодорожную линию Карс – Ыгдыр строит Турция, напомнил Хикмет Гаджиев. После завершения этих проектов будет введена в эксплуатацию железнодорожная ветка, которая соединит Нахчыван с Турцией.

«Азербайджан и Турция уже создали самодостаточную и разветвленную логистическую сеть - успешно функционируют магистраль Баку – Тбилиси – Карс, газопроводы TANAP и TAP. Если Армения стремится стать частью этой глобальной инфраструктуры - мы приветствуем этот шаг», - сказал он.

Вместе с тем Хикмет Гаджиев призвал рассматривать Зангезурский коридор не как отдельный инфраструктурный проект, а как часть более масштабной стратегии развития транспортной связанности Евразии и укрепления сотрудничества в рамках тюркского мира.

Говоря о Зангезурском и Среднем коридорах, он подчеркнул, что эти проекты способствуют формированию единого транспортно-логистического пространства.

«Прежде всего, как тюркский мир, мы создаем прочные связи в воздухе, на суше и в море. Организация тюркских государств превратилась в экономическую, торговую и энергетическую артерию глобального масштаба. Это предоставляет огромные возможности для укрепления нашего единства и для того, чтобы оставить свой след в истории», - заявил помощник президента.

Он отметил, что железнодорожное, автомобильное и морское сообщение между тюркскими государствами последовательно развивается, а Турция выступает «эпицентром этой общей энергии тюркского мира». Кроме того, подчеркнул Хикмет Гаджиев, тюркские государства уже соединены оптоволоконными сетями, а их системная интеграция в значительной степени завершена.

«Пусть весь тюркский народ с оптимизмом смотрит в будущее. Мы - одна большая семья», - заключил он.

Несокрушимый союз

При этом, говоря о перспективах региональной интеграции, Хикмет Гаджиев неоднократно подчеркивал, что одним из ее фундаментов Баку считает стратегический союз с Турцией. Именно этой теме помощник президента уделил особое внимание. Он подчеркнул, что благодаря воле народов и лидерству президентов Азербайджана и Турции союз двух стран будет укрепляться и впредь.

«Турция и Азербайджан - это пример братства для всего мира. Отношения между нашими странами - наше историческое наследие, это дар и память, завещанные нам нашими отцами и дедами», - сказал он.

Развивая эту мысль, помощник президента подчеркнул, что интересы Турции остаются для Азербайджана одним из ключевых внешнеполитических приоритетов. «За столом, где нет Турции, есть Азербайджан, а за столом, где нет Азербайджана, есть Турция. Мы решительно отвечаем на каждый шаг, направленный против интересов наших стран, и так будет и впредь», - заявил Гаджиев.

В то же время Хикмет Гаджиев предупредил о попытках отдельных сил посеять недоверие между двумя братскими странами посредством целенаправленных информационных атак. «К сожалению, в турецком сегменте социальных сетей, а иногда и в ряде медиаресурсов, существуют силы, распространяющие в отношении Азербайджана несправедливую, грязную пропаганду. Мы считаем эти силы врагами и Турции, и Азербайджана», - заявил помощник президента.

«Наше братство является историческим наследием, которое необходимо сохранить для будущих поколений. Однако эти люди, видя силу и мощь нашего братства, пытаются посредством грязной пропаганды нанести ему ущерб, посеять сомнения в сердцах турецкого народа, в общественном мнении Турции», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, любые попытки подорвать отношения между Азербайджаном и Турцией обречены на провал: «Тех, кто пытается подорвать турецко-азербайджанские отношения, я называю предателями. Где бы они ни находились - в Турции или в Азербайджане - те, кто вынашивает такие намерения, никогда не достигнут своих целей», - подчеркнул помощник президента.

Гибкая дипломатия

Практическое проявление этого подхода, по словам Хикмета Гаджиева, можно увидеть и в действиях Баку на международной арене.

Израиль

В частности, он привел в пример реакцию Азербайджана на инициативу израильского парламента о признании так называемого «геноцида армян».

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что сразу после появления этого вопроса в повестке по поручению президента Азербайджана была развернута активная дипломатическая работа.

По его словам, Турция занимает приоритетное место во внутренней и внешней политике Азербайджана, а также в государственной концепции страны: «Азербайджан всегда считал своим приоритетом интересы братской Турции, для нас это всегда «красная линия». Если речь идет о Турции, то это не предмет для переговоров», - заявил он.

Он подчеркнул, что Азербайджан стал первой страной, которая резко осудила решение правительства Израиля в связи с армянскими претензиями относительно событий 1915 года в Османской империи. Хикмет Гаджиев сообщил, что в ходе контактов с израильской стороной Баку выразил мнение о том, что это решение было несправедливым, дал понять, что отказ от этого решения был бы более разумным шагом, и те с этим согласились.

«Мы адресовали Израилю ясные месседжи о том, что принятие такого решения - это, во-первых, несправедливость, оно не отражает исторических реалий, и что мы считаем такое решение неверным. Отрадно, что израильская сторона серьезно восприняла эти месседжи Азербайджана, и считаем, что дальнейшее продвижение этого вопроса было предотвращено. Считаем, что это был бы крайне несправедливый шаг, ни в коей мере не отражающий исторической реальности», - заявил помощник президента Азербайджана.

Палестина

Развитие отношений с Израилем не меняет принципиальной позиции Азербайджана по палестинскому вопросу. Баку считает реализацию принципа двух государств еще одной «красной линией» своей политики.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан последовательно придерживается своего курса, несмотря на попытки представить внешнюю политику страны в ином свете. «Мы всегда ясно и недвусмысленно заявляли свою позицию. Азербайджан неизменно поддерживает создание Палестинского государства на основе принципа двух государств, со столицей в Восточном Иерусалиме», - заявил помощник президента.

Он напомнил, что в Рамалле действует дипломатическая миссия Азербайджана, а Баку на протяжении многих лет оказывает Палестине гуманитарную поддержку. По его словам, гуманитарная помощь оказывается и населению сектора Газа.

Хикмет Гаджиев также сообщил, что после недавнего визита премьер-министра Палестины в Азербайджан стороны продолжают работу над рядом инициатив в дипломатической и гуманитарной сферах.

Отдельно помощник президента затронул некоторые исторические аспекты, напомнив о связях армянской террористической организации АСАЛА с левыми палестинскими группировками в Ливане. Один из террористов АСАЛА, убивавший турецких дипломатов, - Монте Мелконян: «Позже он прибыл на Карабахский фронт и был в числе тех, кто совершил Ходжалинский геноцид против азербайджанцев». Хикмет Гаджиев также напомнил о неоднократных обсуждениях в Палестине вопроса о признании так называемого «геноцида армян».

Вместе с тем, подчеркнул он, Азербайджан исходит не из прошлого, а из необходимости выстраивать конструктивное сотрудничество. «Мы не зацикливаемся на прошлом, сейчас мы смотрим в будущее», - сказал помощник президента.

«Азербайджан всегда поддерживал палестинский вопрос в рамках Организации исламского сотрудничества и в соответствии с позицией Лиги арабских государств. И впредь будет продолжать эту поддержку», - заявил Хикмет Гаджиев.

В качестве одного из примеров гуманитарной помощи он отметил намерение Азербайджана построить школу в Палестине. Кроме того, по его словам, рассматривается возможность расширения торгово-экономического сотрудничества, в частности организации льготного импорта палестинской продукции, например оливок. Президент Азербайджана уже поручил Министерству экономики проработать этот вопрос, отметил Хикмет Гаджиев.

Сирия

Акцентировав внимание на том, что Баку полностью поддерживает политическое единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии, он отметил, что сегодня эта страна остро нуждается в поддержке в сфере энергетики, и Азербайджан стремится оказать помощь в этом направлении.

Кроме того, Азербайджан окажет Сирии поддержку и в сфере образования и предоставит финансовую помощь на восстановление около 100 школ.

***

Таким образом, серия интервью Хикмета Гаджиева показала, что Азербайджан сегодня стремится говорить не только о собственных национальных интересах, но и о принципах, на которых намерен строить свою внешнюю политику в стремительно меняющемся регионе.

Мирный договор с Арменией, восстановление Карабаха, запуск Зангезурского коридора, стратегический союз с Турцией, отношения с Израилем, Палестиной, Ираном в этой логике рассматриваются как элементы единой дипломатической стратегии. И если еще несколько лет назад Баку преимущественно реагировал на региональные кризисы, то сегодня он все чаще сам задает правила игры, четко обозначая свои «красные линии».

Это уже дипломатия не государства, приспосабливающегося к изменениям международной среды, а сильной «средней державы», которая стремится сама определять параметры регионального порядка и выступать одним из его архитекторов.

При подготовке материала использованы сообщения Anadolu, Milliyet, Haber Global, CNN Türk.