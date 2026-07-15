CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

Американские вооруженные силы в ночь на среду нанесли очередные удары по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование США завершило очередной раунд ударов по Ирану, поразив десятки военных целей на иранском побережье Ормузского пролива", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что удары пришлись в том числе по ракетным базам и базам беспилотников Ирана.

"В ходе семичасовой волны ударов американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным базам и базам беспилотников, военно-морским силам и системам береговой обороны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам", - указало командование.

При этом в CENTCOM отметили, что эту волну ударов начали наносить в тот же день, когда американские силы возобновили военно-морскую блокаду иранских портов.