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Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:25 - Сегодня
Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка транзитных грузов.

Как сообщает Report, со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в направлении станции Беюк-Кесик отправлены 14 вагонов с 470 тоннами пропана и 5 вагонов с 339 тоннами удобрений.

Далее поезд проследует через территорию Грузии в направлении Армении.

На сегодняшний день из России в Армению через Азербайджан уже было отправлено более 36 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита. Кроме того, из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

12:15

Из России в Армению через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная поставка.

По данным ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в Армению будут отправлены 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями.

Состав будет отправлен сегодня со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

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