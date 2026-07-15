В Азербайджане за последние 5 лет резко выросло число детей с аутизмом

За последние пять лет в Азербайджане выросло число людей с диагнозом аутизм, состоящих на учете в медицинских учреждениях.

В период с 2021 по 2025 год диагноз «расстройство аутистического спектра» был поставлен 13 676 пациентам, сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно статистическим данным, число лиц, состоящих на учете с диагнозом «детский аутизм», составило: в 2021 году - 1 624 человека, в 2022 году - 2 378, в 2023 году - 3 029, в 2024 году - 3 112, а в 2025 году - 3 533 человека. Число зарегистрированных с диагнозом «атипичный аутизм» за эти годы составило соответственно 55, 64, 86, 103 и 123 человека.

Таким образом, за последние пять лет число зарегистрированных случаев детского аутизма увеличилось более чем в два раза.

В 2025 году количество лиц мужского пола с диагнозом аутизм выросло с 1 284 до 2 765 человек, а женского - с 340 до 768.

По возрастным группам число состоящих на учете увеличилось с 1 227 до 2 726 человек среди детей в возрасте 0–13 лет, с 385 до 749 человек - в группе 14–17 лет, а среди лиц 18 лет и старше - с 12 до 58 человек.

За рассматриваемый период увеличилось и число зарегистрированных случаев атипичного аутизма. Если в 2021 году на учете состояли 55 человек, то в 2025 году этот показатель достиг 123 человек. За это время число мужчин с таким диагнозом выросло с 40 до 104 человек, тогда как число женщин - с 15 до 19.

По возрастным категориям количество зарегистрированных пациентов в группе 0–13 лет увеличилось с 35 до 80 человек, а в группе 14–17 лет - с 19 до 43 человек.

В возрастной категории 18 лет и старше в 2021–2023 годах ежегодно регистрировался один человек с диагнозом «атипичный аутизм», тогда как в 2024 и 2025 годах случаев регистрации в этой возрастной группе не было.

Источник: Modern.az