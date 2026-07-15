Экс-глава МИД Венгрии Сийярто покидает и парламент

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто покидает пост депутата национального парламента.

Он объявил, что получил предложение начать работу на высокой должности в китайской автомобильной компании BYD.

«Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики. Компания BYD — один из самых ярких примеров успеха в автомобильной индустрии за последние 20 лет и ведущий мировой производитель транспортных средств на новых источниках энергии», — написал Сийярто в Facebook.

Он уточнил, что займет в BYD должность «руководителя, отвечающего за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса». BYD построила свой первый в Европе завод по выпуску электромобилей в венгерском городе Сегед. Сийярто оказывал этому проекту активную поддержку на политическом уровне.

Сийярто занимал пост министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии с сентября 2014 года. Под его руководством министерство осуществляло «стратегию экономического нейтралитета», которая предусматривала развитие экономических отношений как с союзниками на Западе, так и с партнерами на Востоке. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля Сийярто являлся депутатом парламента.

Источник: ТАСС