Спасатели ищут 22-летнего юношу, который утонул в море в Мардакяне

В поселке Мардакян Хазарского района Баку 22-летний молодой человек утонул в море.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, трагедия произошла в неохраняемой прибрежной зоне, примерно в 2 км от ближайшего спасательного поста. К поисковой операции привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

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