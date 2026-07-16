«Араратцемент» Царукяна передали в управление Армении

В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, решением Антикоррупционного суда ЗАО «Араратцемент» передано под управление и охрану Республики Армения.

Решение было принято в рамках дела о конфискации имущества незаконного происхождения, возбужденного против Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц, передают армянские СМИ.

В рамках того же иска прокуратура требует конфисковать в пользу Республики Армения также 75 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, доли участия в 38 компаниях, а также имущество и средства незаконного происхождения на сумму около 106 миллиардов драмов.