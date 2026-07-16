Казахстан и Китай подписали более 70 соглашений на $15 млрд

В рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Шанхай в рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

Всего во время рабочего визита главы государства в Китай было подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов, сообщают казахстанские СМИ.

Соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта, цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.

Среди ключевых документов — соглашение о стратегическом партнерстве между министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Huawei Technologies. Также Huawei подписала соглашение с АО «Самрук-Қазына» о приобретении технологических решений и оборудования.

Еще один меморандум касается развития инфраструктуры электромобилей и применения искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Казахстана. Его подписали АО «Самрук-Қазына», Freedom Holding Corp, акимат Астаны и Geely Auto Group.

В автомобильной сфере также подписаны соглашения по производству автомобилей Li Auto в Казахстане, а также технико-лицензионное соглашение по выпуску автомобилей OMODA и JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan.

Отдельный блок документов связан с транспортом и логистикой. В частности, подписано соглашение об инвестициях по строительству первой очереди многофункционального терминала порта Курык. Также стороны договорились о сотрудничестве по проекту Казахстанско-китайского международного логистического коридора.

В промышленности АО «Qarmet», Банк развития Казахстана и китайская Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по строительству коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа.

В сфере цифровой инфраструктуры АО «Казахтелеком» и HV & Submarine Hengtong Group подписали соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития «Долины дата-центров».

Также подписаны документы по развитию искусственного интеллекта и робототехники. В их числе соглашение между Qazbot Technologies и Agibot PTE, меморандум между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute, а также соглашение о сотрудничестве в области ИИ и робототехники в Алматы с участием акимата города, NERO Group и UBTECH Robotics.

Кроме того, подписаны соглашения в финансовой сфере, по оснащению пунктов пропуска досмотровым оборудованием, промышленной локализации, строительству антенно-мачтовых сооружений и другим направлениям.