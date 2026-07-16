ФИФА может наказать сборную Аргентины из-за политического баннера

Сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА за политическую акцию после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Англии.

Об этом пишет BBC.

Игроки праздновали победу с баннером «Мальвинские острова — это Аргентина», что является нарушением регламента, запрещающего политические заявления на поле. Федерация может инициировать дисциплинарное разбирательство и оштрафовать аргентинскую команду.

Мальвинские (Фолклендские) острова — спорная территория между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт, который Аргентина проиграла. В 2013 году жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании (99,8%).

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.