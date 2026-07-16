Азербайджанских моряков призвали избегать рейсов в районы боевых действий

Государственное морское и портовое агентство заявило, что глубоко потрясено сообщениями, поступившими за последние месяцы, о гибели азербайджанских моряков, работавших на судах под флагами различных государств в иностранных водах.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков, желаем им сил и терпения, а самим погибшим — милости Всевышнего», — говорится в обращении госагентства.

Учитывая высокий уровень угроз безопасности, особенно в акваториях Черного и Азовского морей, а также в районе Ормузского пролива и Персидского залива, госагентство призвало азербайджанских моряков ставить свою жизнь и здоровье превыше всего.

Морякам рекомендуется тщательно оценивать существующие риски перед тем, как соглашаться на рейсы в зоны боевых действий или районы, где ведутся активные военные действия, учитывать предупреждения и рекомендации официальных органов по вопросам безопасности, а также, по возможности, воздерживаться от таких рейсов.

Кроме того, госагентство обратилось к судоходным компаниям и профильным структурам с призывом считать жизнь и безопасность моряков приоритетом, принимать все необходимые меры безопасности при направлении экипажей в регионы с высоким военным риском и, по возможности, избегать использования подобных маршрутов.

«Призываем всех моряков проявлять максимальную осторожность, заботиться о собственной безопасности и безопасности своих семей, а также держаться подальше от зон вооруженных конфликтов», — подчеркивается в обращении.

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