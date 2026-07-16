В Азербайджане прогнозируют до 38 градусов жары

17 июля в Азербайджане ожидается до 38 градусов жары.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днем - 30–35° тепла. Атмосферное давление установится на уровне 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70–75% ночью и 45–55% днем.

В большинстве районов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, кратковременные интенсивные ливни и град. Ночью и утром в ряде горных районов ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23–27° тепла, днем - 34–38° тепла; в горах ночью прогнозируется 14–18° тепла, днем - 22–27° тепла.