Федерация дзюдо Азербайджана наказала Хидаята Гейдарова за проблемы с весом

Азербайджанский дзюдоист, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров наказан после несоответствия заявленной весовой категории на двух соревнованиях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на пресс-конференции.

По его словам, в этом году Хидаят Гейдаров не был допущен к участию в двух турнирах из-за несоответствия весовой категории.

"Наши правила едины для всех. За каждое нарушение предусмотрены дисциплинарные меры - денежный штраф, отстранение от тренировок или от процесса подготовки. При этом учитываются смягчающие обстоятельства. Если спортсмен признает свою ошибку, это также принимается во внимание. Дисциплина для нас имеет принципиальное значение. Мы выяснили причину, по которой Хидаят не смог уложиться в весовую категорию, и совместно с ним работаем над решением этой проблемы. В обоих случаях Хидаят Гейдаров был наказан, однако раскрывать подробности мы не хотим. Вместе с тем самое суровое наказание он, пожалуй, назначил себе сам. Мы не сомневаемся, что Хидаят станет двукратным олимпийским чемпионом", - сказал Расуллу.