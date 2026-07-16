Али Асадов встретился с Премьер-министром Палестины

16 июля Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Мустафой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на встрече было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Палестиной, основанных на дружбе и взаимном уважении, подчеркнута важность эффективного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций.

Было еще раз доведено до внимания, что Азербайджан поддерживает решение палестинского вопроса на основе норм и принципов международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Была выражена благодарность за последовательную политическую поддержку Азербайджаном государства и народа Палестины, оказываемую гуманитарную помощь, а также за инициативы, реализуемые в сфере образования и других областях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах.