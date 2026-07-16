Азербайджан на мировом энергорынке: ответ на новые вызовы глобальной энергетики

Последние несколько лет существенно изменили мировую энергетическую карту.

На фоне кризиса, вызванного российско-украинским конфликтом, вопросы надежности поставок, диверсификации маршрутов и энергетической безопасности стали определяющими для многих государств, прежде всего европейских. В этих условиях Азербайджан значительно укрепил свои позиции как один из ключевых поставщиков природного газа и важный элемент новой энергетической архитектуры Евразии.

Сегодня страна последовательно расширяет экспортную географию, инвестирует в транспортную инфраструктуру и одновременно развивает сектор возобновляемой энергетики. Такой подход позволяет не только отвечать на растущий международный спрос, но и формировать долгосрочную стратегию развития энергетического комплекса.

За последние годы Азербайджан заметно расширил свое присутствие на европейском газовом рынке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так сказал об этом на IV Шушинском глобальном медиафоруме: «Да, в этом году мы начали поставки газа в Германию и Австрию, и это является частью нашей общей стратегии по расширению присутствия на мировом и, в особенности, европейском газовом рынке. Европейский рынок – это премиальный рынок, рынок с наилучшими ценами. Поэтому мы крайне заинтересованы в наращивании наших экспортных мощностей. Да, мы поставляем газ по трубопроводам в 16 стран и по географии поставок трубопроводного газа занимаем первое место в мире. И этот объем будет еще расти. Мы по-прежнему ведем переговоры с некоторыми странами-членами Европейского Союза с целью начала поставок и увеличения их объемов».

Поставки газа в шестнадцать государств свидетельствуют не только о высокой степени интеграции Азербайджана в международные энергетические рынки, но и о масштабности созданной транспортной системы. По географическому охвату трубопроводного экспорта страна занимает лидирующие позиции, обеспечивая поставки как в государства Южного Кавказа, так и на Балканы, в Центральную и Южную Европу.

Изменение геополитической ситуации в Европе заметно повысило значение Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов. Для европейских государств, стремящихся уменьшить зависимость от определенных источников импорта, особое значение приобрели стабильность поставок и надежность партнеров. Именно эти качества сегодня рассматриваются как одно из главных конкурентных преимуществ Азербайджана.

«А в условиях современного энергетического рынка газ из надежного источника – из Азербайджана, который является к тому же предсказуемым и альтернативным источником поставок, имеет, пожалуй, большее значение, чем лет десять назад», - подчеркивает глава государства.

С 2022 года спрос на азербайджанский газ значительно увеличился. Европейский союз начал активнее искать надежных поставщиков, способных обеспечить долгосрочную стабильность поставок. В результате сотрудничество между Баку и европейскими столицами приобрело стратегический характер, а энергетическое взаимодействие стало одной из важнейших составляющих политического диалога.

Рост спроса совпал с расширением ресурсной базы страны. Азербайджан реализует новые проекты, создавая условия для дальнейшего роста экспорта.

Азербайджанский лидер в этой связи отмечает: «У нас есть потенциал для увеличения добычи и экспорта. Всего несколько месяцев назад мы запустили добычу природного газа на новом месторождении – из глубоководных пластов месторождения АЧГ. Добыча же на существующих месторождениях будет расти в соответствии с рабочей программой и инвестиционным портфелем».

Дополнительным фактором энергетического роста становится развитие возобновляемой энергетики. Масштабные проекты в сфере солнечной и ветровой генерации позволяют постепенно сокращать внутреннее потребление природного газа при производстве электроэнергии. Освободившиеся объемы могут быть направлены на экспорт, что повышает эффективность использования национальных энергетических ресурсов.

Говоря об активной работе по возобновляемым источникам энергии, Ильхам Алиев подчеркивает: «Кроме того, ведется активная работа по возобновляемым источникам энергии. Они уже позволяют нам экономить значительные объемы газа и позволят экономить еще больше, поскольку к 2032 году мы планируем получать 8 гигаватт энергии из возобновляемых источников. А это даст нам возможность сэкономить несколько миллиардов кубометров газа, которые сегодня мы используем для производства электроэнергии. То есть весь этот объем станет также доступен потребителям. Таким образом, мы располагаем двумя важными факторами: газом, объемы добычи которого растут, и рынком. Поэтому нам необходимо модернизировать и усовершенствовать то, что находится между ними, в частности транспортную инфраструктуру».

Однако расширение поставок упирается не только в увеличение добычи – не менее важное значение имеет развитие экспортной инфраструктуры. Действующая система магистральных газопроводов проектировалась в иных геополитических условиях, когда объемы европейского спроса были значительно ниже.

Президент Азербайджана так говорит об этом: «Наша газовая инфраструктура проектировалась и строилась исходя из сценария, существовавшего до российско-украинского конфликта 2022 года. Пропускная способность трубопроводов определялась на основе нашего производственного профиля, прогнозных показателей и стратегии, с какой скоростью добывать газ на месторождениях. Ведь его можно добыть за 10 лет или за 100 лет, и для нас важно было определить, что более выгодно - растянуть процесс и поддерживать эту кривую относительно стабильной на протяжении десятилетий или же инвестировать больше и добывать больше газа. Однако с началом российско-украинского конфликта спрос на азербайджанский газ резко вырос, и Европейская комиссия обратилась к нам с просьбой сделать максимум возможного для ускоренного наращивания добычи, и мы сделали это. Кстати, эти цифры были озвучены в ходе визита президента Европейской комиссии: с 2022 года мы увеличили поставки газа в Европейский Союз на 65%, и этот показатель будет расти».

Вместе с тем, несмотря на очевидную заинтересованность европейских потребителей, расширение инфраструктуры сталкивается с финансовыми ограничениями. Европейская климатическая политика существенно сократила возможности привлечения инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом, даже если речь идет об обеспечении энергетической безопасности. Президент Ильхам Алиев обращает внимание и на эту проблему: «Таким образом, расширение существующей транспортной инфраструктуры необходимо, но камнем преткновения остается «зеленая повестка» ЕС. Также европейские банки не проявляют готовности финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом. Отсюда возникает вопрос: откуда привлекать средства для увеличения пропускной способности трубопроводов?

И еще один вопрос – возможно, даже более важный, - это долгосрочные контракты. Именно это мы обсуждали с госпожой Урсулой фон дер Ляйен: нам нужны долгосрочные контракты, потому что для существенного наращивания добычи требуются масштабные инвестиции. А если в какой-то момент нам скажут: «Спасибо, до свидания, ваш газ нам больше не нужен», - что тогда нам делать? Это два ключевых фактора».

Для любого крупного энергетического проекта долгосрочные обязательства являются необходимым условием окупаемости инвестиций. Именно поэтому расширение добычи и транспортной инфраструктуры невозможно рассматривать отдельно от вопросов долгосрочного сотрудничества между поставщиками и потребителями.

Еще одним важным направлением становится диверсификация экспортных рынков. Если ранее основное внимание уделялось европейскому направлению, то сегодня Азербайджан активно осваивает и другие регионы. Примером расширения экспортной географии и демонстрацией способности оперативно реагировать на изменение структуры мирового спроса стало начало поставок газа в Сирию. Как отметил глава Азербайджанского государства: «Кроме того, важна диверсификация, поскольку мы начали поставлять газ на рынки, которые даже не могли предвидеть, - например, в Сирию, и можем дальше расширять поставки в соседние регионы, где спрос очень высок. Поэтому для нас крайне важно в отношениях с европейскими партнерами иметь долгосрочные контракты, а также совместно работать над расширением существующей газотранспортной системы».

Стратегия Азербайджана сегодня уже выходит за рамки традиционного газового экспорта. Страна последовательно развивает сектор возобновляемой энергетики, рассматривая его как будущий источник экспортной выручки наряду с природным газом. По оценке президента Ильхама Алиева, «энергетическая безопасность, безусловно, продолжит оставаться одним из доминирующих глобальных трендов».

«Хотя для нашей страны этот вопрос можно считать уже решенным, как я уже сказал, спрос на наши энергетические ресурсы, включая возобновляемые источники энергии, будет расти. Мы располагаем огромным потенциалом в области возобновляемой энергетики. Только здесь, в Карабахе, мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 340 мегаватт, а солнечные электростанции общей мощностью еще 340 мегаватт будут введены в эксплуатацию в течение одного года. Поэтому экспорт электроэнергии на европейский рынок является одной из главных тем нашей повестки, поскольку, опять же, европейскому рынку необходимы дополнительные энергетические ресурсы. Мы обладаем дополнительными возможностями», - сказал азербайджанский лидер.

Энергетический потенциал Азербайджана сегодня определяется не только объемами запасов углеводородов. Не менее значимую роль играют диверсификация экспортных направлений, модернизация транспортной инфраструктуры и развитие возобновляемых источников энергии. Такое сочетание позволяет стране усиливать свои позиции в условиях глобальной трансформации энергетических рынков.

Как видно, на фоне сохраняющегося высокого спроса на надежные и предсказуемые источники энергоресурсов Азербайджан продолжает расширять свое присутствие на международных рынках. Дальнейшее развитие добычи, экспортной инфраструктуры и проектов в сфере «зеленой» энергетики позволит стране значительно укрепить свою роль одного из ключевых участников новой архитектуры энергетической безопасности Евразии.