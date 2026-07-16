Беременная женщина скончалась после домашней инъекции антибиотика: Идет расследование

Прокуратура Губинского района проводит расследование по факту смерти 22-летней Сабины Амраховой, находившейся на позднем сроке беременности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, 14 июля после введения ей в домашних условиях инъекции антибиотика состояние женщины резко ухудшилось, в связи с чем она была госпитализирована - однако 15 июля она скончалась в больнице, где проходила лечение. Вместе с ней погиб и находившийся в утробе плод.

В настоящее время в соответствии с требованиями законодательства всесторонне, полно и объективно изучаются обстоятельства произошедшего, причины смерти, объем оказанной медицинской помощи, а также другие имеющие значение для дела обстоятельства.

По итогам расследования произошедшему будет дана правовая оценка и принято соответствующее законное решение.