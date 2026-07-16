В Тертере легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли супруги - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, что погибшие в результате тяжелого ДТП в Тертерском районе были супругами.

Как сообщает Qafqazinfo, погибшие в аварии жители села Гарагоюнлу Бардинского района Адиль Ибрагим оглу Ахмедов, 1962 года рождения, и Эльза Новруз кызы Амирова, 1973 года рождения, были мужем и женой.

Отмечается, что они погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на территории села Тезекенд Тертерского района.

По факту происшествия продолжается расследование.

19:45

В Тертерском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), сообщение об аварии поступило на горячую линию ведомства «112». Инцидент произошел на территории села Тезекенд, где люди оказались заблокированы в автомобиле.

На место происшествия были направлены спасатели Карабахского регионального центра МЧС. В ходе осмотра было установлено, что столкнулись автомобиль Mercedes и грузовик MAN. В результате удара два человека оказались зажаты внутри легковой машины.

Спасатели с использованием специального оборудования извлекли тела погибших из деформированного автомобиля. Ими оказались жители села Гарагоюнлу Бардинского района — 63-летний Адиль Ибрагим оглу Ахмедов и 52-летняя Эльза Новруз гызы Амирова.

По факту аварии проводится расследование.