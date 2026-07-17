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Казахстан на шесть месяцев ограничил ввоз пшеницы

First News Media11:23 - Сегодня
Казахстан на шесть месяцев ограничил ввоз пшеницы

Казахстан ввел частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на полгода, такой приказ подписал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001) на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - говорится в документе.

При этом ввезенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщал, что республика планирует ввести частичный запрет на ввоз пшеницы с июля 2026 года.

"Это связано со сбором озимых культур в России. При этом у нас есть большие переходящие остатки зерна. Соответственно, в целях освобождения элеваторов (ограничивается импорт - ИФ), к новому урожаю будет сложно, если мы не будем обеспечивать необходимое хранение, сушку. Поэтому для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, такое решение было принято", - отмечал он.

Казахстан с августа 2024 года вводил временный запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта, который действовал до конца 2024 года. При этом сохранялись исключения для поставок по железной дороге в адрес перерабатывающих предприятий и отдельных отраслей по разрешительным спискам.

Основным поставщиком пшеницы в Казахстан является Россия. По данным Зернового союза Казахстана, импорт российской пшеницы в Казахстан в сентябре 2025 года - апреле 2026 года составил 1 млн 537 тыс. тонн. В том числе в апреле импортировано 280 тысяч тонн, это почти на 38% меньше, чем в марте.

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