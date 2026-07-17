Фидан: Турция поддержит все инициативы для возвращения РФ и Украины к переговорам

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам визита в Киев повторил слова о готовности его страны поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Как Турция, мы готовы поддержать любую инициативу, которая вернет стороны за стол переговоров и будет способствовать установлению прочного мира», — написал министр в X. Он также сообщил, что обсудил «актуальное положение в российско-украинском» конфликте, помимо Андрея Сибиги, который являлся и.о. главы украинского МИД, с другими представителями высшего руководства страны.

Говоря о двусторонних отношениях, он назвал «важной вехой одобрение украинским парламентом Соглашения о свободной торговле [с Турцией], которое создаст новые возможности для бизнесменов и поднимет экономическое партнерство на гораздо более высокий уровень».

Фидан посетил Украину 15-16 июля. Одной из целей визита было прояснение позиции Киева относительно перспектив урегулирования конфликта.