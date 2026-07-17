Курьер в Абшеронском районе лишился смартфона почти за 4000 манатов

На территории Абшеронского района совершено ограбление курьера.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления 20-летний Э. Ширинов, передает 1news.az.

В ходе расследования выяснилось, что Э. Ширинов под предлогом проверки забрал мобильный телефон стоимостью 3950 манатов у доставившего заказ курьера и скрылся с места происшествия.

По данному факту продолжается расследование.