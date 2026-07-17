Жара в Европе унесла свыше 200 тыс. жизней за последние четыре года

Более 200 тысяч человек умерли за последние 4 года от жары в европейском регионе, сообщил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

«Только за последние четыре года — в период с 2022 по 2025 год — в европейском регионе ВОЗ от жары умерли свыше 200 тысяч человек, а за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, выросла на 30%. Это не прогнозы. Это происходит прямо сейчас», — сказал эксперт. Он также отметил, что недавно представленные ВОЗ данные о том, что нынешним летом в регионе уже были зафиксированы более 10 тысяч случаев избыточной смертности от рекордной жары, относятся всего лишь к пяти странам региона.

Европейский — один из шести регионов ВОЗ. Он объединяет 53 государства Европы и Центральной Азии, в том числе Россию, Турцию, страны Кавказа, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник: ТАСС