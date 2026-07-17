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В Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях

First News Media13:30 - Сегодня
В Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях

Американский сенатор Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут) представил обновленный законопроект о санкциях против РФ и покупателей российских энергоносителей, разработанный при участии покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Соответствующая публикация размещена на сайте законодателя.

Согласно тексту новой версии законопроекта, названного в честь Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента РФ Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.

Вместо ранее предложенной инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у РФ энергоресурсы, предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики.

Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота.

14 июля американский президент Дональд Трамп назвал высокими шансы на принятие законопроекта об антироссийских санкциях. Портал Axios позднее сообщил, что сроки рассмотрения этой инициативы Сенатом Конгресса США пока не определены.

Источник: ТАСС

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