В США за время ЧМ по футболу возле спортобъектов перехватили свыше 700 БПЛА

Власти США с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 700 беспилотных летательных аппаратов, запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном ФБР в X.

"Благодаря беспрецедентной координации действий правоохранительных органов, ФБР и министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу конфисковано более 700 БПЛА, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве над всеми 11 городами США, принимающими турнир", - следует из сообщения ведомства.

Ранее Управление гражданской авиации США сообщало, что бесполетные зоны будут действовать вокруг 23 стадионов и других объектов, на которых запланировано проведение матчей и иных мероприятий чемпионата мира по футболу. За нарушение установленных запретов гражданам грозят штрафы в размере $75-100 тыс., а также конфискация дронов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.