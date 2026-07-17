Во Франции из-за шторма погибли два человека
В результате сильного шторма, обрушившегося на территорию Франции, погибли два человека.
Об этом сообщает общественный информационный канал Franceinfo.
"Два человека погибли в департаментах Верхняя Вьенна и Изер. В Верхней Вьенне женщина погибла в результате падения дерева, а в Изере мужчина погиб в результате пожара в мастерской после удара молнии", - отмечает канал.
Шторм нанес значительный ущерб департаменту ЛуараЮ, где примерно 8 тыс. домов оставались без электричества в ночь с четверга на пятницу.
Метеорологическая служба Франции отменила последнее оранжевое предупреждение о грозах на территории материковой части страны.
Вчера в 30 районах страны наблюдались грозы, ливни. Во время гроз было зафиксировано 141 500 ударов молнии, некоторые из которых продолжались в ночь с четверга на пятницу.