Во Франции из-за шторма погибли два человека

В результате сильного шторма, обрушившегося на территорию Франции, погибли два человека.

Об этом сообщает общественный информационный канал Franceinfo.

"Два человека погибли в департаментах Верхняя Вьенна и Изер. В Верхней Вьенне женщина погибла в результате падения дерева, а в Изере мужчина погиб в результате пожара в мастерской после удара молнии", - отмечает канал.

Шторм нанес значительный ущерб департаменту ЛуараЮ, где примерно 8 тыс. домов оставались без электричества в ночь с четверга на пятницу.

Метеорологическая служба Франции отменила последнее оранжевое предупреждение о грозах на территории материковой части страны.

Вчера в 30 районах страны наблюдались грозы, ливни. Во время гроз было зафиксировано 141 500 ударов молнии, некоторые из которых продолжались в ночь с четверга на пятницу.