Теймур Мусаев: «Конкурс «Yüksəliş» - это инвестиция в будущее»

Конкурс «Yüksəliş» вносит значительный вклад в развитие человеческого капитала страны и подготовку высококвалифицированных управленческих кадров.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на финальном этапе шестого конкурса «Yüksəliş».

«Подписанное Президентом распоряжение об учреждении конкурса «Yüksəliş» является ярким свидетельством того стратегического значения, которое наше государство придает развитию человеческого капитала, науки и образования. Неуклонный рост интереса к конкурсу на протяжении последних лет еще раз подтверждает, что подготовка компетентных, инициативных и ответственных руководящих кадров остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

«Yüksəliş» - это не просто конкурс, это инвестиция в будущее. Главное богатство любой страны - ее человеческий потенциал. Талант, знания и стремление к постоянному развитию являются основой успешного государства. Сильное государство строится не только на инфраструктуре и ресурсах, но прежде всего на знаниях. Инвестиции в человеческий капитал всегда приносят наибольшую отдачу. Сегодня, когда мир стремительно развивается благодаря инновациям, цифровым технологиям и искусственному интеллекту, способность постоянно учиться и адаптироваться к изменениям стала одним из важнейших навыков», - отметил министр.

По словам Т.Мусаева, карьерный рост - это не только продвижение по службе, но и готовность учиться на протяжении всей жизни и непрерывно совершенствовать свои профессиональные навыки.

«Конкурс «Yüksəliş» создает здоровую конкурентную среду, где проверяются знания, происходит обмен опытом и формируются будущие руководители. Эта платформа мотивирует каждого участника максимально раскрыть свой потенциал. Каждый из финалистов, присутствующих сегодня здесь, уже является победителем, поскольку сам факт участия в конкурсе свидетельствует о вашей приверженности стремлению к совершенству. Независимо от итоговых результатов, каждое преодоленное испытание и каждый новый приобретенный опыт внесут важный вклад в ваше профессиональное развитие. Настоящий успех определяется не только победой, но и стремлением к постоянному самосовершенствованию. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить Организационный комитет конкурса, членов Рабочей группы и наставников. Ваш неустанный труд оказывает значительную поддержку развитию культуры профессионализма в нашей стране», - отметил Т.Мусаев.

Министр также подчеркнул, что быть руководителем - значит не только управлять настоящим, но и нести ответственность за формирование будущего: «Наша задача -создавать возможности для подготовки руководителей нового поколения, поддерживать талантливых людей и помогать им раскрывать свой потенциал. Сильное будущее строится благодаря сильным людям. Уверен, что конкурс «Yüksəliş» и впредь будет способствовать появлению новых идей, развитию сотрудничества и рождению новых историй успеха, вдохновляя каждого участника на достижение еще более амбициозных целей».

Гафар Агаев