Фарах Алиева: Ваши успехи - это успехи Азербайджана, а успехи Азербайджана - это ваши успехи

Было подчеркнуто, что конкурс «Yüksəliş» (Восхождение) является важной платформой, служащей формированию нового поколения управленцев и продвижению здоровых ценностей.

Как передает 1news.az, об этом заявила заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева во время своего выступления на открытии финального этапа VI конкурса «Yüksəliş».

«"Yüksəliş" - это не просто конкурс. Это платформа, на которой соревнуются люди, уже добившиеся успеха в жизни, построившие свою карьеру благодаря собственным знаниям и навыкам. Здесь каждый конкурирует с профессионалами равного себе уровня. И то, что после завершения конкурса участники обретают новых друзей и налаживают профессиональные связи, является лучшим тому подтверждением. Эта платформа формирует не только победителей, но и управленцев будущего. Именно поэтому "Yüksəliş" имеет особое значение».

Она отметила, что для победы в конкурсе недостаточно быть просто профессионалом.

«Во всех состязаниях звучит фраза: «Пусть победит сильнейший». На конкурсе "Yüksəliş" мы хотим видеть победителями именно таких людей. Говоря «сильные», мы имеем в виду не только знающих, способных и профессиональных людей. Мы также подразумеваем лиц, преданных государственности, опирающихся на здоровые моральные ценности и обладающих высоким чувством общественной ответственности. Эта ответственность - не только перед собой, своей семьей и работой, но и перед своим государством, народом и нацией. Верю, что каждый присутствующий здесь сегодня участник руководствуется в своей деятельности именно этими ценностями. Вы должны строить свою жизнь, карьеру и благополучие прежде всего на понятии служения Родине. Потому что ваши успехи - это успехи Азербайджана, а успехи Азербайджана - это ваши успехи».

Ф. Алиева пожелала успехов каждому из финалистов.

«Желаю, чтобы независимо от результатов финального этапа, вы покинули эту площадку людьми, обретавшими дружеские отношения и получившими новый опыт. Насколько мне известно, сегодня здесь присутствует участник, который уже в четвертый раз выходит в финал, но пока не смог стать победителем. Я особо приветствую его и высоко оцениваю такую целеустремленность. Быть самым сильным порой означает именно умение не отступать перед трудностями, пробовать снова и двигаться вперед. Также хочу пожелать особых успехов нашим участницам. И самое главное - при выборе сильнейших в основе всегда должен лежать принцип справедливости».