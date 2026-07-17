Азербайджан представлен на первом заседании министров окружающей среды стран D-8

Азербайджан был представлен на 1-м заседании министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества D-8, проходившем 16-17 июля в Стамбуле.

Заседание было организовано в рамках подготовки к COP31 с целью укрепления сотрудничества между странами D-8, координации приоритетов по климатическим переговорам и формирования общего подхода. Азербайджан на мероприятии представила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. Выступив с заявлением от имени страны, она проинформировала о деятельности, осуществляемой Азербайджаном в сфере борьбы с изменением климата, расширения международного климатического сотрудничества и внесения вклада в глобальную климатическую повестку.

По итогам заседания странами-участницами была принята «Стамбульская министерская декларация D-8 по климатической деятельности и подготовке к COP31». В документе отражена общая позиция по углублению сотрудничества между странами D-8 в преддверии COP31, усилению координации и наращиванию совместных усилий по климатической деятельности.