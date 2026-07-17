США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру у иранского острова Харк

США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру «Belma NI 22», стоявшему на якоре у иранского острова Харк.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, информацию об этом распространило агентство IRNA.

Согласно информации, танкер с пустыми резервуарами подвергся удару и два дня назад.

Сообщается, что удар нанесён для того, чтобы не допустить эксплуатации танкера на нефтяном экспортном терминале.

Отметим, что большая часть нефтяного экспорта Ирана осуществляется через остров Харк.