Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Производитель iPhone вновь занял первое место в рейтинге крупнейших компаний мира по рыночной капитализации — впервые с апреля 2025 года.

Во время пятничных торгов Apple опередила NVIDIA, а её акции за неделю прибавили 17 пунктов.

Сейчас рыночная стоимость Apple оценивается в 4,88 триллиона долларов, тогда как капитализация NVIDIA составляет около 4,86 триллиона долларов.

NVIDIA удерживала лидерство с июля 2025 года, а в октябре того же года стала первой компанией в истории, чья стоимость превысила отметку в 5 триллионов долларов.

Эксперты отмечают, что возвращение Apple на первое место говорит об изменении настроений инвесторов. Рынок начинает уделять внимание не только компаниям, напрямую связанным с развитием искусственного интеллекта.

Ранее Apple считалась отстающей в сфере ИИ из-за меньших инвестиций в разработку собственных моделей, однако сейчас отношение инвесторов изменилось. По мнению аналитиков, рост интереса связан с уверенностью в стабильности прибыли компании, а не только с ожиданиями от искусственного интеллекта.