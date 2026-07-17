ФИФА впервые продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) разрешит ограниченному числу болельщиков присутствовать на пресс-конференции перед финалом чемпионата мира.

Об этом сообщает ESPN.

Брифинг состоится 17 июля в выставочном центре Javits в Нью-Йорке. В мероприятии примут участие главные тренеры и капитаны команд-финалистов, президент FIFA Джанни Инфантино и другие специальные гости, имена которых будут объявлены позже.

Организатором выступила компания Fanatics — коммерческий партнёр FIFA. Стоимость взрослого билета составляет $81,54, детского — $35. При этом болельщики не смогут задавать вопросы участникам брифинга.