Эксперт БГУ объяснил причины участившихся утоплений на пляжах Абшерона

Изменение береговой линии и рельефа морского дна из-за понижения уровня Каспийского моря стало одной из главных причин участившихся случаев утопления отдыхающих.

Об этом заявил старший преподаватель кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Бакинского государственного университета (БГУ) Аллахверди Тагиев.

По словам специалиста, территории пляжей, где сегодня купаются люди, еще несколько лет назад были частью акватории. Из-за отступления воды отдыхающие теперь неожиданно для себя оказываются на большой глубине. На трагедии влияют геологическое строение дна, особенности прибрежного рельефа и характер морских течений. В частности, на пляжах в Пиршаги и Бузовна из-за геологических и геоморфологических особенностей регулярно образуются крупные песчаные косы, вызывающие опасные обратные течения, которые стремительно уносят людей от берега.

Особую опасность представляет и пляж Ших, где сильные северные ветры вызывают интенсивное волнение, а рельеф дна отличается резким уклоном — глубина резко возрастает буквально в нескольких метрах от берега, что способствует образованию водоворотов. Гидрогеолог также обратил внимание, что потенциально опасными остаются зоны отдыха в Бильгях, Мардакянах и Новханах. В Бильгях и Мардакянах угрозу создают подводные впадины на морском дне, а в Новханах — резкое углубление дна, из-за которого человек может внезапно потерять опору под ногами.

Источник: Xəzər Xəbər