Дроны атаковали Wildberries и нефтебазу в Подмосковье: есть погибшие

Сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке украинских беспилотников, в результате которых пострадали логистические центры Wildberries и объекты ТЭК в Московской и Тамбовской областях.

Согласно сообщениям, в Тамбовской области удар пришелся по складу Wildberries в городе Котовск. В результате атаки погибли семь человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. На объекте зафиксированы серьезные разрушения и возгорание.

В Подмосковье под удар попали склад Wildberries в Электростали и нефтебаза в Ногинске. По предварительным данным, в Московской области число раненых достигло 26 человек. Спасательные службы работают на местах происшествий.

Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи и утра дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 379 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 19 регионов России, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В ведомстве подчеркнули, что это одна из самых масштабных атак с начала конфликта.