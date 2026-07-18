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Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции о своем отстранении

First News Media21:40 - Сегодня
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции о своем отстранении

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает в том числе его отстранение от должности.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

Решению предшествовала длившаяся месяцами политическая и конституционно-правовая дискуссия. У президента республики было пять дней на подписание принятой поправки, и этот срок истекал сегодня. Шуйок заявил, что в соответствии с Основным законом у него нет возможности воспользоваться правом вето против принятой Государственным собранием поправки, даже если она «нарушает конституционные принципы», поскольку документ был утвержден в рамках законной процедуры. Президент подчеркнул, что выполняет свою обязанность после тщательного взвешивания юридических возможностей и по зову совести, а также отметил, что не подал в отставку вопреки давлению, исходя из конституционного порядка. Он добавил, что 17-я поправка стала переломным моментом в венгерской конституционной демократии, а исключительная ответственность за это решение и его последствия лежит на новом правительстве Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент проект изменений в Конституцию относительно отстранения президента от власти. Венгерский парламент принял поправку во время заседания, состоявшегося 13 июля. Документ предусматривает отстранение действующего президента и назначение нового в течение 30 дней, а также ограничение депутатских сроков. Законопроект принимали в отсутствие оппозиции, которая бойкотировала заседание.

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