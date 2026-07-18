Греция внесла Олимп в предварительный список объектов Всемирного наследия

Гора Олимп включена в предварительный список объектов Греции для номинации в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект предусматривает подготовку номинационного досье на греческом и английском языках в соответствии с «Руководящими принципами применения Конвенции о всемирном наследии». В состав документа войдет план управления территорией, определяющий меры по сохранению природной и культурной ценности Олимпа. Окончательное решение о включении объекта в список примет межправительственный комитет ЮНЕСКО.

Гора Олимп высотой 2917 метров расположена на границе Фессалии и Македонии и является высочайшей вершиной Греции. В мифологии она известна как обитель богов во главе с Зевсом. С 1938 года территория имеет статус национального парка, а с 1981 года признана биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Источник: Газета.Ру