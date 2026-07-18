Иран нанес удар по ключевому нефтяному объекту Кувейта - ВИДЕО
Иран нанес удар по одному из ключевых нефтяных объектов Кувейта.
Об этом официально сообщила Кувейтская нефтяная корпорация.
По данным компании, атакованный стратегический объект получил значительный материальный ущерб. В настоящее время на месте происшествия ведутся экстренные работы по ликвидации последствий и оценке масштабов разрушений.
Информация о возможных пострадавших среди сотрудников предприятия и степени влияния инцидента на объемы добычи нефти пока уточняется.
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