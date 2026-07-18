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Глава МВД Германии заявил о высокой угрозе терактов в стране

First News Media15:35 - Сегодня
Глава МВД Германии заявил о высокой угрозе терактов в стране

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о риске возможных терактов в стране.

«Увеличение количества сообщений и данных разведки побудило меня перевести ранее озвученную абстрактную угрозу в категорию высокой угрозы. Это еще не конкретная, но уже высокая угроза. А это значит, что в Германии в любой момент существует риск совершения террористических актов», — сказал Добриндт в интервью газете Welt am Sonntag.

Он утверждал, что планы нападений на ФРГ «четко прослеживаются — причем не только против немецкой инфраструктуры, но и против отдельных лиц или учреждений». «Совсем недавно совместно с иностранными ведомствами мы сорвали подготовку теракта с использованием взрывчатки, который планировали совершить низкоранговые агенты, так называемые одноразовые агенты», — констатировал министр. При этом глава МВД ФРГ отметил, что с самого начала пребывания в должности он заявлял, что в Германии будет модернизировано законодательство в сфере безопасности — в том числе с прицелом на методы расследования.

«Моя цель — превратить органы контрразведки в полноценные спецслужбы, чтобы быть конкурентоспособными и способными к полноценному партнерству с дружественными зарубежными ведомствами. Для этого в будущем они получат оперативные полномочия и возможности, но исключительно в тех случаях, когда для достижения целей невозможно задействовать полицейские меры», — резюмировал Добриндт. Он пояснил, что задержание людей остается задачей полиции, однако «в случае необходимости отражения острой террористической угрозы и при отсутствии доступа к полицейским силам сотрудники ведомства по охране конституции смогут принимать такие меры, как обыски в жилых помещениях или вмешательство в работу инструментов злоумышленника».

Добриндт заявил, что «Германия ежедневно находится под прицелом иностранных держав, пытающихся нанести ущерб». «В отношении атак на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру мы на данный момент не можем доказать наличие российского следа», — сказал он, отвечая на вопрос, «какова вероятность того, что за действиями диверсантов стоит Россия».

Источник: ТАСС

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