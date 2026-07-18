В Норвегии сгорело 100 домов, эвакуированы 400 человек - ВИДЕО

В норвежском городе Драммен произошел мощный пожар, который местные средства массовой информации уже назвали самым масштабным за последнее столетие.

Огонь стремительно распространился по жилым кварталам и полностью уничтожил более 100 домов. По заявлению главы городской администрации, из зоны бедствия экстренно эвакуировали более 400 человек.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать усиленные расчеты спасательных служб, а власти организуют пункты временного размещения и экстренную помощь для пострадавших жителей.