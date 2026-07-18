Хакеры взломали сайт президента Кении Уильяма Руто и требуют выкуп в размере пяти биткойнов — 319 тыс. долларов.

Об этом пишет Kenyans.co.

На главной странице вместо официальной информации появилась «уничижительная публикация, направленная против главы государства», а также адрес криптовалютного кошелька и требование оплаты. Хакеры угрожают раскрыть некую информацию, если их требования не будут выполнены до 18:00.

«Это сообщение для вас в третий раз, прежде чем мы раскроем всю информацию о вас. Переведите 5 биткойнов на наш биткойн-кошелёк», — гласит сообщение взломщиков.

В публикации сказано, что власти признали факт взлома и заявили, что команда по информационно-коммуникационным технологиям занимается вопросом.