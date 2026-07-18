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Не менее 50 человек погибли в Иране после возобновления ударов США

First News Media19:05 - Сегодня
Не менее 50 человек погибли в Иране после возобновления ударов США

Не менее 50 человек погибли в Иране в результате авиаударов США после возобновления вооруженного противостояния.

Об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

"В результате авиаударов с 27 июня по 18 июля более 500 человек получили ранения, а 50 человек погибли. Среди погибших — пять женщин и двое младше 18 лет. Среди раненых — 32 женщины и 18 детей и подростков", — отметил он.

Согласно информации, 460 человек к настоящему моменту выписаны из медицинских учреждений, при этом еще 37 раненых продолжают получать лечение в стационаре.

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