В Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли восемь человек - ВИДЕО
При взрыве на фабрике по производству фейерверков в городе Ахмедабад индийского штата Гуджарат погибли не менее восьми человек, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщил телеканал India TV.
Отмечается, что мощные взрывы были слышны на расстоянии до 5 км. На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.
Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной деятельности фабрики по производству пиротехники.
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