В Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли восемь человек - ВИДЕО

При взрыве на фабрике по производству фейерверков в городе Ахмедабад индийского штата Гуджарат погибли не менее восьми человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил телеканал India TV.

Отмечается, что мощные взрывы были слышны на расстоянии до 5 км. На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.

Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной деятельности фабрики по производству пиротехники.