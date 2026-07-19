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Общество

В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза

First News Media22:18 - 19 / 07 / 2026
В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза

В одной из клиник, функционирующих в Баку, были зафиксированы и распространены кадры проведения операции по липосакции (откачке жира) в антисанитарных условиях.

Как сообщает Qafqazinfo, на видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, отчетливо видно, что процедура выполняется на пациентке без применения какой-либо анестезии (обезболивания).

Помимо этого, в помещении, где проходила операция, были грубо нарушены медицинские и санитарно-гигиенические правила. В объектив камеры также попал момент, когда во время выполнения хирургической процедуры в комнату беспрепятственно вошел посторонний человек.

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