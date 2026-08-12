Нахчыван выходит из географической тени: миллионные инвестиции в новую роль региона

Нахчыван выходит на новый этап развития - сегодня это уже не просто автономия, которой необходимо восполнять инфраструктурные ограничения, а территория, значение которой все больше определяется той ролью, которую она способна занять в системе региональных коммуникаций.

Именно на этом фоне особое значение приобретает распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики. Выделенные на эти цели 258 млн манатов направлено на продолжение последовательной работы по созданию в Нахчыване условий для нового этапа экономического развития. Средства охватят сразу несколько ключевых направлений - энергетику, дороги, транспортную инфраструктуру, образование, жилье, коммунальное хозяйство.

В этом и заключается главное значение документа: за отдельными направлениями финансирования просматривается единая логика развития. Энергетика создает основу для промышленности, дороги и транспорт повышают внутреннюю и внешнюю связанность, образование укрепляет человеческий капитал, а городская

инфраструктура формирует качество повседневной жизни.

От отдельных проектов - к единой системе

В последние годы в Нахчыване последовательно формируется комплексная инфраструктурная база, охватывающая энергетику, транспорт, водоснабжение, промышленность, социальную сферу и городское развитие. В рамках этого курса реализуются ряд важных государственных программ и планов мероприятий, в соответствии с которыми в автономии реализуются проекты по строительству новых электростанций, модернизации электросетей, созданию крупного промышленного парка, рациональному использованию водных ресурсов, развитию общественного транспорта. Одновременно меняется и социальная среда. В Нахчыване расширяется социальная инфраструктура, создан региональный центр DOST. Важнейшее значение имеют шаги по сохранению и увековечиванию исторического наследия.

Все это указывает на последовательное изменение самого подхода к развитию региона - речь идет о создании взаимосвязанной инфраструктуры, способной поддержать следующий этап экономического роста.

Поэтому новая инвестиционная волна не случайна. Это не начало государственной политики в отношении Нахчывана и не разовое финансовое вливание - это следующая фаза уже сформированной стратегии и инвестиция в инфраструктуру будущей роли автономии.

Энергия как основа развития

Первый крупный приоритет нового пакета - энергетика. 66 млн манатов направляются на продолжение строительства гидроэлектростанции «Тиви» мощностью 15,6 МВт на реке Гиланчай в Ордубадском районе.

Значение этой инвестиции выходит далеко за рамки одной станции. Нахчыван уже формируется как территория, ориентированная на развитие возобновляемой энергетики. Так, здесь осуществляются важные меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности автономии. В частности, в городе Нахчыван завершено строительство Регионального центра цифрового управления и SCADA, электрических подстанций «Нахчыван» мощностью 110/35/10 кВ, «Бабек» мощностью 154/110/10 кВ, в Джульфинском районе – «Джульфа» мощностью 132/110/10 кВ и в Бабекском районе – «Чешмебасар» мощностью 110/35/10 кВ, ведутся подготовительные работы к строительству преобразовательной узловой подстанции «Нахчыван» мощностью 400/330/110 кВ.

Как известно, автономия объявлена зоной зеленой энергии, и в рамках этой концепции здесь продолжается строительство солнечных электростанций «Шамс 1» и «Уфуг» суммарной мощностью 50 МВт, а также гидроэлектростанций «Ордубад» мощностью 36 МВт и вышеуказанной «Тиви» мощностью 15,6 МВт.

Таким образом, постепенно складывается уже не перечень отдельных энергетических объектов, а новая энергетическая архитектура. И это принципиально важно для следующего этапа развития автономной республики. Промышленный парк, новые производства, транспортная инфраструктура и расширение экономической активности требуют не просто наличия электроэнергии, а надежной, современной и устойчивой энергетической системы.

Энергетика в данном случае становится фундаментом экономической трансформации.

Километры прогресса

Второе важное направление - дороги. В соответствии с распоряжением главы государства, на капитальный ремонт 2 межсельских автомобильных дорог, а также автомобильных дорог на территории 5 городов и 10 сел предусмотрено 70 млн манатов. Общая протяженность этих участков составляет 420 километров. Они связывают 26 населенных пунктов, где проживает 156,3 тысячи человек.

Это не просто инфраструктурный проект - для территории со сложной географией дороги имеют значение, которое трудно переоценить. Они сокращают расстояния не только в километрах, но и в экономическом смысле - между производителем и рынком, селом и городом, работником и рабочим местом, студентом и образовательным учреждением.

Для Нахчывана транспортная инфраструктура имеет двойное значение. Она одновременно повышает качество жизни внутри автономной республики и создает предпосылки для ее включения в более широкую систему региональных связей.

Именно здесь внутреннее развитие начинает соединяться с внешней географией.

Дорога мира

На протяжении долгого времени географическое положение Нахчывана воспринималось прежде всего как ограничение. Возможности эксклава, отделенного от основной территории Азербайджана, во многом зависели от существующей конфигурации региональных связей. Новые реалии, сформированные Азербайджаном, изменили геополитическую и геоэкономическую карту региона.

Развитие железнодорожной инфраструктуры, строительство и модернизация автодорог, расширение общественного транспорта, формирование новых энергетических мощностей и промышленной базы происходят одновременно с изменением политической и экономической среды вокруг Нахчывана. Сегодня продолжаются работы по расширению транспортных возможностей с Нахчыванской Автономной Республикой, в том числе ведутся строительные работы на 7-километровом участке однопутной Нахчыванской железной дороги протяженностью 194,2 километра.

Все это важно рассматривать в более широком контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мирная повестка здесь имеет не только дипломатическое измерение. Для Нахчывана она потенциально означает изменение самой логики географии. То, что прежде воспринималось как периферийное положение, при формировании новых транспортных связей может превратиться в преимущество.

Именно поэтому дороги в данном случае нельзя рассматривать только как локальные инфраструктурные проекты. Если прежняя география во многом делала Нахчыван конечной точкой, то новая транспортная конфигурация региона создает предпосылки для его превращения в промежуточное звено - пространство, через которое могут проходить новые потоки товаров, энергии, коммуникаций. В перспективе это связывает Нахчыван с более широкой системой отношений Азербайджана с Турцией и Ираном и с евразийскими транспортными маршрутами.

Однако сама по себе инфраструктура не создает экономического роста. Нахчывану нужны люди, способные использовать новые возможности и обеспечивать развитие экономики. Поэтому еще одна важная особенность нового пакета - заметный акцент на человеческом капитале, от образования до создания условий для жизни молодых семей.

Согласно распоряжению главы государства, 25 млн манатов выделяется на строительство общежития на 1000 мест для студентов Нахчыванского государственного университета. Еще 20 млн манатов направляются на строительство пяти новых дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 640 мест. Эти меры дополняют друг друга - речь идет о формировании образовательной инфраструктуры на разных этапах, от дошкольного образования до высшей школы. Экономическое развитие невозможно без человеческого капитала. Университетская инфраструктура создает условия для молодежи, дошкольные учреждения - для семей, а развитие социальной сферы в целом формирует среду, в которой люди должны не просто жить, но и строить свое будущее.

Иными словами, государственная стратегия касается не только того, как перемещать товары и энергию, но и того, где будут учиться, жить и работать люди, обеспечивающие развитие Нахчывана.

Городская среда как часть большой стратегии

Еще одно социальное измерение - внимание к качеству городской среды. По распоряжению президента, 15 млн манатов предусмотрено на полную реконструкцию 92 жилых зданий общей вместимостью 2164 квартиры, а также на капитальный ремонт фасадов 70 зданий, в которых расположено 3087 квартир. Еще 9 млн манатов направляются на капитальный ремонт 45 котельных, обслуживающих 5335 квартир в 122 жилых зданиях. Кроме того, 53 млн манатов первоначально выделяются на обновление парка междугороднего общественного транспорта. В настоящее время предпринимаются соответствующие меры для начала строительства социальных домов на 518 квартир и нового отельного комплекса в городе Нахчыван.

Таким образом, инвестиции охватывают не только крупные инфраструктурные объекты, но и повседневную среду, в которой живут люди. Это показывает, что развитие Нахчывана рассматривается одновременно на нескольких уровнях - от энергетики и транспорта до жилья, коммунального хозяйства и качества городской жизни. Именно эта комплексность делает нынешний пакет особенно показательным.

Инвестиции в будущую функцию

Итак, если рассматривать все направления нового финансирования как единую систему, становится очевидна общая логика - энергетика формирует ресурсную базу, дороги и железнодорожная инфраструктура повышают связанность, промышленная инфраструктура создает условия для производства, образование формирует человеческий капитал, а городские и социальные проекты обеспечивают необходимое качество жизни. Вместе они складываются в единый инфраструктурный каркас, призванный обеспечить Нахчывану не просто развитие, а переход к новой экономической функции.

В этом и заключается главное значение нового инвестиционного пакета. Его задача не сводится к устранению существующих инфраструктурных дефицитов. Гораздо важнее то, что параллельно создаются условия для использования тех возможностей, которые открываются перед Нахчываном в результате изменения региональной транспортной и экономической архитектуры.

На протяжении долгого времени география Нахчывана была прежде всего фактором ограничений. Сегодня она приобретает другое значение. Дальнейшее расширение транспортных связей, развитие энергетики, формирование промышленной базы на фоне мирной повестки в регионе создают предпосылки для того, чтобы территория, долгое время воспринимавшаяся как периферийная, стала частью новых маршрутов движения людей, товаров, энергии, инвестиций. Именно поэтому сегодняшние финансовые вливания важно оценивать не только через их непосредственный социально-экономический эффект. Они создают материальную основу для будущего Нахчывана - региона, способного соединять внутренний потенциал Азербайджана с более широкими возможностями Евразийского пространства.

В конечном счете речь идет о смене самой модели развития - от преодоления географической обособленности к использованию географического положения как экономического преимущества. И новая инвестиционная волна становится одним из практических шагов на этом пути.