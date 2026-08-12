Возле Дворца Гейдара Алиева загорелся автобус - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в автобусе на улице Шамси Бадалбейли в Насиминском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с происшествием на место были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Пожарные в короткие сроки потушили возгорание, не допустив его распространения на прилегающую территорию.

В результате пожара сгорели горючие элементы конструкции автобуса. Пострадавших нет.

Находившиеся непосредственно рядом автомобили были защищены от огня.

21:41

В связи с возгоранием автобуса возле Дворца Гейдара Алиева Bakıvaxtı.az направил запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Bakıvaxtı.az, в МЧС сообщили, что на место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского районного государственного подразделения пожарной охраны.

В настоящее время в связи с инцидентом принимаются соответствующие меры.