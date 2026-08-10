Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

В столице Румынии Бухаресте прошел турнир по борьбе Ion Cornianu & Ladislau Simon.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, на мемориале страну представили члены сборной по греко-римской борьбе.

Под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренера Ровшана Байрамова азербайджанские борцы завоевали на традиционном соревновании 5 медалей. Фарид Садыхлы (55 кг), Фарид Халилов (67 кг), Гурбан Гурбанов (87 кг) и Мазаим Марданов (130 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Илькин Гурбанов (63 кг) завоевал бронзовую медаль.

В командном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место.