Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в MLS

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар может продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами» с января 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz и портал LIBERTA DEPRE, вероятность перехода 34-летнего форварда в клуб MLS оценивается как высокая. Американский коллектив, за который выступают Лионель Месси, Луис Суарес и Каземиро, считается наиболее вероятным вариантом для продолжения и возможного завершения профессиональной карьеры 10-го номера «Сантоса».

В случае оформления трансфера Неймар снова будет играть в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, с которыми ранее формировал атакующий трезубец в «Барселоне». Также бразилец выступал вместе с Месси за французский «ПСЖ».