Сотрудник AzTV и участник Отечественной войны утонул в море в Мардакянах - ФОТО

Сотрудник Азербайджанского государственного телевидения (AzTV), участник Отечественной войны Мамедли Максад Алисахиб оглу утонул в море в Мардакянах.

Как сообщили в AzTV, Мамедли работал продюсером Студии информационных программ. В телекомпании отметили, что он запомнится коллегам как жизнерадостный, ответственный и искренний сотрудник.

В AzTV выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали им терпения.