Число жертв Эболы в ДР Конго приближается к 900

В Демократической Республике Конго (ДРК) число погибших от лихорадки Эбола увеличилось до 893 человек.

Как передает Reuters, это следует из последних данных правительства страны.

Отмечается, что число подтвержденных случаев заражения вирусом увеличилось до 2267.

Вспышка заболевания в ДР Конго началась в мае. По данным властей, речь идет о штамме Бундибугио, для которого пока не создано ни вакцины, ни специфического лечения.

Всемирная организация здравоохранения считает нынешнюю вспышку одной из крупнейших в истории страны. Медики и власти продолжают отслеживать распространение инфекции и принимать меры по ее сдерживанию.