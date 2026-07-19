У побережья Гайаны перевернулся паром со 116 людьми на борту

Паром MV BARIMA перевернулся у побережья Гайаны на пути в Северо-Западный округ (регион Барима-Ваини).

Об этом сообщил министр общественных работ Хуан Эджхилл.

По словам министра, на борту судна находилось около 116 человек. К настоящему моменту восемь из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются. «В настоящее время проводится активная поисково-спасательная операция, и мы молимся за их безопасность», — заявил Эджхилл.

Согласно предварительным данным, судно следовало из столицы страны Джорджтауна в Порт-Кайтума. Поисково-спасательная группа смогла обнаружить судно после того, как находящиеся на борту люди зажгли сигнальные ракеты.